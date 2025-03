Schmidt Light Metal de Oliveira de Azeméis declarada insolvente

De acordo com a informação disponibilizada no portal Citius, a empresa foi declarada insolvente na quinta-feira e "o prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias", podendo depois ser aprovado plano de insolvência com vista ao pagamento dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor.

Entre os credores identificados estão o Novo Banco, o BPI, o IAPMEI, a Scalabis e a Servdebt.

De acordo com o administrador de insolvência, Jorge Calvete, a empresa de Oliveira de Azeméis, criada em 1989, fornece a indústria automóvel com componentes em alumínio fundido a alta pressão e tem como cliente único o grupo Volkswagen.

Em causa estão cerca de 500 postos de trabalho.