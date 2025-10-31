Scope mantém `rating` de Portugal e melhora perspetiva para positiva

"A queda sustentada do rácio da dívida pública e a diminuição das vulnerabilidades externas, a par de um crescimento económico robusto, impulsionam a alteração da perspetiva", destacou, alertando que "a elevada dívida pública, o potencial de crescimento moderado e as elevadas vulnerabilidades externas constituem desafios".

Assim, a agência alemã, "confirmou hoje as notações de emitente de longo prazo e de dívida sénior não garantida da República Portuguesa em A, tanto em moeda local como estrangeira, e reviu as perspetivas de estável para positiva".