Scope Ratings eleva classificação`rating` da dívida soberana portuguesa para A

Depois de, há um ano, a agência ter subido a perspetiva para a evolução da qualidade da dívida (`outlook`) de estável para positiva, e confirmado essa avaliação em outubro, no relatório hoje divulgado, a Scope sobe o rating e regressa o "outlook" ao patamar anterior, para estável.

A Scope fundamenta a sua decisão de melhoria do rating no facto de Portugal revelar um progresso sustentado dos fundamentais em matéria orçamental, "suportados por um forte compromisso para com uma política orçamental prudente".

"Esta melhoria é enfatizada por um recuo estável do défice orçamental face aos seus pares europeus, com a Scope a projetar que assim continue no médio prazo", sublinha. "Estes desenvolvimentos apoiam a sustentabilidade orçamental do país no longo prazo, já que facultam uma maior capacidade para gerir pressões orçamentais".

A subida da classificação justifica-se também, diz a agência com a "tendência contínua de redução do rácio da dívida de Portugal face ao PIB", adianta o relatório.

"Esta evolução positiva é sustentada adicionalmente pelo robusto desempenho do crescimento de Portugal e pelo seu perfil de dívida favorável. Estes fatores ajudaram a mitigar em parte o aumento de custos da emissão de dívida e contribuíram para reduzir o encargo total da dívida do país", salienta a Scope.