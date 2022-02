Seca. Falta de água reduz produção de leite e de queijo Serra da Estrela

O queijo Serra da Estrela DOP (Denominação de Origem Protegida) é feito com o leite de ovelha da raça autóctone Serra da Estrela e a sua qualidade "tem a ver com os pastos", segundo Joaquim Lé de Matos.

Como os pastores não conseguiram fazer as sementeiras e os pastos existentes secaram, os produtores "vão ter que se endividar ou ter um acréscimo dos custos dos fatores produtivos agrícolas, comprando e dando um suplemento concentrado às ovelhas, porque elas têm que se alimentar", referiu à Lusa o presidente da cooperativa Estrelacoop, que tem sede em Celorico da Beira, no distrito da Guarda.

Segundo o responsável, com a alimentação das ovelhas com suplementos, aumentará "um bocadinho a proteína do leite, o que significa que vai haver uma redução da produção do leite para queijo Serra da Estrela DOP".

"Ora, havendo uma redução da produção [de leite], vai haver também uma redução da produção do queijo Serra da Estrela, mas posso garantir que a qualidade mantém-se", disse.

Joaquim Lé de Matos admite que, devido à seca, "vai haver um impacto na produção do queijo Serra da Estrela", o que é motivo de preocupação.

A Estrelacoop e a ANCOSE -- Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela já intercederam junto do Ministério da Agricultura para que seja disponibilizado "um apoio direto ou indireto" para os produtores de leite e de queijo da região.

O dirigente lembra que o problema da seca já não é de agora - a última aconteceu em 2017 -, mas atualmente "há pastores com grande dificuldade" para suportarem os custos com a alimentação dos animais.

Devido à diminuição do leite produzido, os produtores optam por "vender algum número de ovelhas", para tentarem "mitigar o acréscimo de custos", embora situações desta natureza sejam "residuais".

Na região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela existem cerca de 105 criadores e se a situação atingir cinco "já é muito", vaticina.

"[A situação] depende de região para região e de município para município", rematou o presidente da Estrelacoop, o agrupamento gestor da DOP dos produtos Queijo Serra da Estrela, Queijo Serra da Estrela Velho, Requeijão Serra da Estrela e Borrego Serra da Estrela.

A região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela abrange os municípios de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu.

Mais de 90% do território estava a 15 de fevereiro em seca severa ou extrema, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que indica um novo agravamento da situação de seca meteorológica no país.

O último boletim de seca indica valores de percentagem de água no solo inferiores ao normal em todo o território, com as regiões Nordeste e Sul a atingirem valores inferiores a 20%, com "muitos locais a atingirem o ponto de emurchecimento permanente".