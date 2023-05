Seca. Produção alimentar ameaçada e Portugal pede medidas a Bruxelas

"Está inscrito na ordem de trabalhos do conselho Agrifish, que se vai realizar na terça-feira, onde França, Espanha e Itália subscreveram o nosso pedido [...}, de um sinal claro da preocupação em relação à utilização da água enquanto recurso fundamental para a produção de alimentos, sendo que esta está ameaçada em Portugal, Espanha e outros Estados-membros", afirmou Maria do Céu Antunes, em Lisboa, numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo espanhol.

Conforme precisou a governante, o que vai ser discutido é a necessidade de "medidas concretas de apoio aos agricultores", nomeadamente ao setor pecuário, que "não desvirtuem o mercado interno".

A ministra da Agricultura esteve hoje reunida com o seu homólogo espanhol, Luís Planas Puchades, para analisar questões como a seca na Europa e as prioridades espanholas durante a presidência do Conselho Europeu.