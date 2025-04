Secretário das Finanças dos EUA aconselha países a não retaliarem subida taxas

"Acalmem-se. Encaixem o golpe. Esperem para ver como a situação evolui. Se ripostarem, vai haver uma escalada", assegurou Bessent.

Trump anunciou na quarta-feira a imposição de "tarifas recíprocas" sobre importações, incluindo de 25 por cento sobre todos os automóveis estrangeiros.

"Não vai ser [reciprocidade] total... podíamos cobrar o total [de tarifas aplicadas por outros países]... vamos cobrar metade", disse Trump, que exibiu uma tabela com o nível das barreiras comerciais e não comerciais sobre produtos norte-americanos em vários países e mercados e o que Washington vai passar a cobrar a partir de quinta-feira.

Trump apresentou a medida sobretudo como um indutor de investimento estrangeiro em fábricas nos Estados Unidos e de crescimento económico, perdido para outros países nas últimas décadas.

A 04 de março, impusera tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México, mas estabeleceu uma moratória de um mês sobre os produtos provenientes destes dois países abrangidos pelo acordo de comércio livre entre estes países.