Secretário de Estado destaca ensino e oportunidades económicas da diáspora em visita ao Canadá

Durante a viagem, que decorre até 31 de outubro, Emídio de Sousa vai visitar Toronto, Edmonton, Otava e Montreal.

Na passagem por Toronto, o governante participou em vários encontros com representantes consulares e da comunidade, visitou escolas e associações portuguesas e assinou protocolos de cooperação com instituições locais de ensino e cultura, com o objetivo de "aprofundar o relacionamento entre Portugal e a comunidade luso-canadiana".

"Vim conhecer e saudar a nossa comunidade e trazer uma mensagem de proximidade. O ensino do português é uma prioridade e estamos a trabalhar para o reforçar aqui no Canadá", disse Emídio Sousa à Lusa, acrescentando que também quis avaliar "o funcionamento dos consulados, o dinamismo associativo e as condições de apoio à comunicação social da diáspora".

O secretário de Estado anunciou igualmente que o Governo português vai promover, em novembro, ações de formação para dirigentes associativos da diáspora, "com o objetivo de lhes dar ferramentas técnicas para elaborarem candidaturas a programas de financiamento".

"Há muita vontade, mas faltam competências técnicas. Queremos que as associações se sintam capacitadas para apresentar projetos e beneficiar dos apoios disponíveis", sublinhou.

O primeiro dia da visita ficou marcado por dois momentos de destaque em Toronto: a assinatura de um protocolo de cooperação entre o Instituto Camões e o Portuguese-Canadian History Project (PCHP), com o apoio da Universidade de York, e a entrega da Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas, Grau Ouro, a Anabela Taborda, presidente da Associação Comercial do Little Portugal de Toronto.

O protocolo com a York University visa criar uma cátedra de português e apoiar a investigação sobre o património histórico e cultural dos portugueses no Canadá.

"Trata-se de um passo importante para o estudo da presença portuguesa no Canadá e para o reforço da língua e cultura portuguesas no meio académico", afirmou Sousa, que destacou a colaboração entre o Instituto Camões, o consulado e a universidade.

Quanto à condecoração atribuída a Anabela Taborda, o governante justificou a distinção com "a dedicação exemplar" da dirigente à comunidade.

"A Anabela Taborda tem sido uma referência no apoio aos portugueses, ao associativismo e à valorização da cultura luso-canadiana. Muitas vezes, o trabalho mais importante é feito de forma discreta, e é justo reconhecê-lo, um reconhecimento que enche o coração", destacou.

Em declarações à Lusa, Anabela Taborda afirmou que a distinção "tem um significado muito especial".

"Todo o trabalho que faço é voluntário e nunca esperei ser reconhecida. É uma honra receber esta condecoração, que me enche o coração de alegria", reagiu.

Taborda destacou o envolvimento em projetos com jovens, idosos e refugiados, e o empenho na promoção da arte e da cultura portuguesa em Little Portugal, sublinhando que "a missão continua, com ainda mais responsabilidade".

O programa da visita oficial, a primeira de Emídio Sousa ao Canadá desde que assumiu a pasta, inclui reuniões com a comunidade portuguesa em Edmonton, Otava e Montreal, bem como encontros com autoridades locais e dirigentes associativos

Entre os pontos em destaque estão visitas a centros culturais e escolas de língua portuguesa, a apresentação da recém-criada Câmara de Comércio Portugal-Canadá em Edmonton e a inauguração da Placa Camões no Parque de Portugal, em Montreal, no encerramento da visita.

Segundo os dados do recenseamento de 2021 da agência canadiana de estatísticas, cerca de 448.310 pessoas no Canadá declararam ascendência portuguesa, o que representa aproximadamente 1,21 % da população nacional.