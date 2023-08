Secretário de Estado do Turismo vê impacto da JMJ "em todo o país"

Foto: Ana Serapicos - RTP

"Foi uma montra do país para o mundo", afirmou. O secretário de Estado do Turismo lembrou ainda a boa imagem do país projetada por quem participou no retorno aos seus países e através da televisão., afirmou. "Ganhamos 1,5 milhões de embaixadores", antecipou ainda o secretário de Estado do Turismo, sublinhando ser ainda demasiado cedo para ter dados concretos sobre o impacto da JMJ em termos económicos.



O responsável pelo setor reconhece que, na região do Algarve se tem registado uma quebra das dormidas dos portugueses mas houve um aumento de cerca de 40 por cento na receita média por quarto ao nível da hotelaria.



"Queremos um turismo para todos", acrescentou Nuno Fazenda, referindo que estes dados vão ser analisados pois "convidam a uma reflexão".



Para 2023, o governante espera resultados superiores em receitas a 2019 e o primeiro semestre foi já o "melhor de sempre". "Antecipamos que o anos seja muito positivo, talvez o melhor de sempre na área do turismo".



Uma das novas áreas chave do Turismo é a dinamização do interior, para estender a atividade turística ao longo do ano e a todo o país, "com estabilidade e autenticidade", referiu também Nuno Fazenda, considerando que a estratégia que tem estado já a ser desenvolvida pode transformar as economias locais e regionais e a estrutura turística do país.