Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. "Estamos a subsidiar diretamente as famílias"

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O Governo lançou novas medidas para enfrentar a subida no preço dos combustíveis. Uma delas é o corte do ISP para limitar os aumentos.

Entrevistado na RTP3, o secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, deixou a garantia de que o Governo tem consciência da situação difícil que se vive neste momento, diante da invasão russa da Ucrânia, e não hesitará em tomar medidas para ajudar as famílias.



O Governo vai estar a monitorizar a situação que se vive na Ucrânia para, a partir daí fazer "as atualizações possíveis" aos apoios.



Quanto ao Autovoucher, António Mendonça Mendes garantiu uma vez mais que se deverá manter para além do próximo mês, dependendo da evolução do cenário de guerra, que afeta agora a economia europeia.