Secretário do Tesouro dos EUA diz que relações com a Europa nunca foram tão próximas

"Penso que as nossas relações nunca estiveram tão próximas", disse, falando à margem do Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça.

Bessent pediu aos parceiros comerciais que "respirem fundo" e deixem as tensões sobre as novas ameaças de tarifas do Governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à Gronelândia se dissipareme".

No sábado, Trump anunciou uma taxa de importação de 10%, a partir de fevereiro, sobre os produtos de oito nações europeias que se uniram em torno da Dinamarca, após o Presidente norte-americano ter intensificado os apelos para que os Estados Unidos assumam o controlo do território semi-autónomo da Gronelândia.

Trump insiste que os EUA precisam do território por razões de segurança contra possíveis ameaças da China e da Rússia.

Scott Bessent afirmou que o pior que qualquer país pode fazer é intensificar as hostilidades contra os Estados Unidos.

"O que o Presidente Trump está a ameaçar em relação à Gronelândia é muito diferente dos outros acordos comerciais", disse.

"Por isso, insto a todos os países a manterem os seus acordos comerciais", referiu o responsável norte-americano.

O encontro anual do Fórum Económico Mundial atrai executivos de empresas, académicos, filantropos e meios de comunicação social à cidade alpina suíça de Davos para incentivar o debate e as negociações.

Neste fórum, que teve início na segunda-feira e estende-se por toda a semana, espera-se que 850 presidentes e diretores executivos das principais empresas do mundo estejam entre os 3.000 participantes de 130 países na estância alpina de Davos.

A terceira participação de Trump no fórum ocorre quando os aliados dos Estados Unidos se preocupam com a sua ambição de anexar a Gronelândia e a América Latina enfrenta a ofensiva dos norte-americanos na exploração do petróleo na Venezuela.

Assim como os líderes empresariais e legisladores dos EUA expressam preocupação com as táticas agressivas do Presidente norte-americano em relação ao presidente da Reserva Federal, Jerome Powell.