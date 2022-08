SEDES quer duplicar o PIB de Portugal em 20 anos

A SEDES quer duplicar o produto interno bruto de Portugal em 20 anos. Este é o objetivo da associação para o desenvolvimento económico e social, que lança no final deste mês um livro com propostas para alcançar esta meta. São estratégias que percorrem todos os setores do país e que vão desde logo obrigar a alguns sacrifícios.