Segurança aérea europeia prolonga restrições ao espaço aéreo do Médio Oriente

O último Boletim de Informação para Zonas de Conflito (CZIB) da agência, abrange o espaço aéreo do Irão, Bahrein, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

A AESA indicou que as companhias aéreas não devem operar dentro do espaço aéreo afetado "em nenhum nível de voo nem altitude".

No entanto, poderão operar acima dos 32.000 pés dentro dos espaços aéreos da Arábia Saudita e de Omã situados a sul dos segmentos definidos pela AESA.

Neste caso, as companhias aéreas deverão implementar "um processo de monitorização sólido e uma avaliação de riscos atualizada".

De um modo geral, a AESA solicitou às companhias aéreas que "supervisionem de perto a evolução do espaço aéreo na região e acompanhem todas as publicações aeronáuticas disponíveis".

A agência recordou que também se mantém em vigor a recomendação de não operar em todos os níveis de voo e altitudes sobre o espaço aéreo da Síria e do Iémen.

Já hoje, a companhia aérea Air France prolongou a suspensão da atividade para Telavive (Israel), Beirute (Líbano), Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Riade (Arábia Saudita) até ao dia 3 de maio.