Segurança Social está boa e recomenda-se ao contrário do que a direita vaticinava

Luís Forra - Lusa

"A Segurança Social está hoje boa e recomenda-se e está hoje boa e recomenda-se por uma razão fundamental: emprego, emprego, emprego. Porque mais emprego e melhores salários são mais receitas na segurança social", sublinhou António Costa no âmbito da iniciativa PS Presta Contas, dedicada à apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2024.



Numa sessão do Fórum Europa, organizado pela Juventude Socialista (JS) num hotel no Alvor, concelho de Portimão, distrito de Faro, o chefe do executivo disse que quando chegou ao Governo, em 2015, "a direita tinha pré anunciado a falência da segurança social".



"Pois a segurança social não faliu. A segurança social tem vindo, ano após ano, a aumentar as prestações sociais e repôs todas as pensões", afirmou o primeiro-ministro, acrescentando que o seu executivo "aumentou extraordinariamente várias das pensões", tendo o mecanismo aguentado.