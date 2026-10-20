Seguro afirma-se "atento e vigilante" e imputa responsabilidades aos órgãos de soberania pelo "prestígio da PJ"

António José Seguro, que discursava numa sessão solene comemorativa do 81.º aniversário da Polícia Judiciária (PJ), defendeu que o "enorme prestígio" desta polícia criminal "exige investimento permanente, capacidade de atuação e exigência ética" e que o escrutínio deve ser encarado "como parte da sua legitimidade democrática".

No início da sua intervenção, o chefe de Estado quis evitar "qualquer dúvida sobre o motivo principal" para a sua presença nesta sessão - referindo que aceitou "de imediato" o convite - e deu conta de um encontro realizado, a seu pedido, com o diretor nacional da PJ, Carlos Cabreiro, em agosto.

"Estou aqui porque a PJ é um pilar da democracia e tudo farei para que continue a desempenhar a sua função em nome da justiça, do combate ao crime e da segurança dos portugueses. Estou aqui para salvaguardar o seu património, dar robustez à missão presente da PJ e a cautelar as premissas de um futuro com sucesso", justificou.

"Foram também estas palavras que transmiti ao senhor diretor numa reunião, a meu pedido, realizada em agosto. O dever do Presidente da República é estar sempre atento e vigilante, fazer as perguntas que deve e agir com discrição adequada em cada momento. O prestígio da PJ é uma responsabilidade dos seus dirigentes, mas também dos titulares dos órgãos de soberania", acrescentou António José Seguro.