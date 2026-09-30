Seguro elogia agência Lusa e defende que é essencial garantir a sua independência

"Há muitos anos que não se ouve uma crítica à independência da Lusa. É um atributo fundamental. Faço votos para que jamais seja fragilizado", afirmou António José Seguro, numa mensagem gravada em vídeo, transmitida hoje numa conferência comemorativa dos 40 anos da Lusa.

O chefe de Estado defendeu que "é essencial garantir a sua independência face ao poder político e ao poder económico, mais ainda num país onde existe uma única agência de notícias de informação geral e onde a Lusa é, como a própria sublinha, a maior produtora e distribuidora de notícias sobre Portugal e sobre o mundo em língua portuguesa".

Nesta mensagem, transmitida no fim de uma conferência realizada no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o Presidente da República apontou a Lusa como "uma das poucas empresas portuguesas do setor que neste século soube ultrapassar com inegável sucesso os múltiplos desafios que a comunicação social enfrentou".

"E a isso junta um atributo que é verdadeiramente vital: a credibilidade", elogiou.

António José Seguro deixou "uma saudação a todos os que fazem a agência Lusa" e "o voto de que continue, por muitos anos, a ser aquilo que estes 40 anos demonstraram: uma referência de credibilidade e de confiança ao serviço dos portugueses e da língua portuguesa".