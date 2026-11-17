António José Seguro abordou este assunto no encerramento do Congresso da Apifarma -- Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, no Pátio da Galé, em Lisboa, defendendo que "o acesso atempado aos medicamentos, a equidade no tratamento e a sustentabilidade do sistema de saúde são objetivos que têm de caminhar juntos".

"Essa é uma das razões pelas quais o nosso país precisa de um entendimento, de um pacto estratégico para a saúde. Devemos encontrar soluções que permitam valorizar a investigação, reconhecer o investimento, assegurar a sustentabilidade do sistema e garantir a todos o acesso à saúde a tempo e horas", acrescentou.

Segundo o chefe de Estado, a resposta à atual conjuntura "exige uma cultura política que reconheça que os grandes desafios nacionais não podem ficar reféns de ciclos políticos", e matérias como saúde, a ciência e a inovação são "demasiado importantes para serem tratadas sem visão de longo prazo".

"Portugal precisa de entendimentos e de compromissos políticos que permitam construir políticas públicas duradouras, que vão para lá de ciclos eleitorais, de legislaturas", insistiu.

À saída, questionado pelos jornalistas se está preocupado com o que se passa no setor da saúde, António José Seguro respondeu que a saúde "é a causa" do seu primeiro ano de mandato, e reiterou a necessidade de "entendimentos políticos para fazer uma coisa muito simples: garantir que as pessoas têm acesso à saúde a tempo e horas".

"E é nisso que a Presidência da República, no âmbito das suas competências, está a trabalhar, para que as pessoas, de facto, possam ter acesso à saúde a tempo e horas", referiu.