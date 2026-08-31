Seguro lembra figura marcante do associativismo empresarial

Numa nota publicada na página na Internet da Presidência, António José Seguro lembrou que Ludgero Marques dirigiu, entre 1985 e 2008, a Associação Industrial Portuense, instituição que sob a sua liderança se transformou na Associação Empresarial de Portugal (AEP).

O chefe de Estado assinalou também que o empresário, natural de Santa Maria da Feira, deixou "um contributo assinalável para o desenvolvimento industrial da região, o seu percurso e dedicação ao país foram reconhecidos com distinções honoríficas, entre as quais o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique".

"O Presidente da República apresenta as suas sentidas condolências à família de Ludgero Marques, à Associação Empresarial de Portugal e a todos quantos beneficiaram do seu trabalho e do seu contributo cívico e empresarial", pode ler-se.

Natural de Santa Maria da Feira, onde nasceu a 26 de março de 1938, Ângelo Ludgero da Silva Marques licenciou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade do Porto e presidiu a diversas empresas, entre as quais se destacou a fabricante de torneiras e de cerâmica Cifial, que viria a deixar em 2013.

Foi ainda presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos do Norte e fundador e presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Ferragens, entre outros cargos.

De 1975 a 1980 e entre 1990 e 2000 foi vice-presidente da CIP e presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Entre as condecorações que recebeu estão a de Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial de Portugal - Classe do Mérito Industrial (21 de agosto de 1990), Comendador da Ordem de Orange-Nassau dos Países Baixos (25 de março de 1992), Grã-Cruz da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial de Portugal - Classe do Mérito Industrial (9 de junho de 1995) e Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal (29 de abril de 1999).

De acordo com uma informação da Servilusa - Agências Funerárias, o velório decorrerá a partir das 11:00 de terça-feira na Igreja Matriz de Rio Meão, Santa Maria da Feira, e a celebração religiosa terá início às 19:00 do mesmo dia, após o que o funeral seguirá para o crematório de Aveiro.