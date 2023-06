Selo de qualidade para produtos do Mercado da Praia de Mira

"Queremos implementar um selo de qualidade entre a restauração e o mercado naquilo que consideramos ser uma estratégia de valorizaçãocertificação dos nossos produtos e agentes locais. Em suma, queremos afirmar, valorizar e potenciar este mercado, os seus vendedores e os seus produtos", disse hoje, à margem da inauguração do Mercado da Praia de Mira, o presidente do município de Mira, Raul Almeida.

Durante o verão está previsto um primeiro contacto com os restaurantes para proceder à criação desse autocolante.

A ideia é a de que, com este selo, o cliente ao ir ao restaurante aderente saiba que alguns dos produtos que vai comer foram adquiridos naquele local.

A empreitada de requalificação e modernização do Mercado da Praia de Mira contou com um investimento de cerca de 400 mil euros, cofinanciado pelos programas comunitários do MAR2020 e do PDR2020.

A infraestrutura, além de um restaurante, vai ter cerca de dez pessoas que vão vender peixe e marisco, pão, talho e charcutaria, frutas, legumes e flores.

O município preparou uma agenda cultural com várias atividades, durante todo o ano, para dinamizar este espaço, nomeadamente com atividades de `showcooking` com produtos tradicionais piscatórios.

As bancas são amovíveis, permitindo uma polivalência do espaço.

"Agora é fácil termos aqui muita gente, no verão, mas queríamos dinamizar no inverno", adiantou Raul Almeida.

Por isso, o Mercado da Praia de Mira passa a estar aberto todo o ano e não só durante o verão.

A autarquia, com este investimento, pretendeu "potenciar o aumento de visitantes e consumidores", valorizar os produtos e ainda promover a "comercialização de proximidade quer da arte xávega quer do simples produtor de legumes e hortícolas".

O Mercado da Praia de Mira vai estar aberto à sexta-feira, sábados e domingos, das 09:00 às 20:00.

Com a "renovação deste mercado, existe ainda mais um atrativo para a região", sublinhou Raul Almeida, lembrando que a Praia de Mira foi galardoada com a 37.ª Bandeira Azul, sempre de forma consecutiva.