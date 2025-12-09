Sem Acordo de Paris mundo estaria pior defende antigo ministro do Ambiente

O antigo ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes disse que o Acordo de Paris teve um impacto positivo e que sem ele o mundo estaria muito pior em termos de emissões, do discurso e da ambição.

Lusa /

VER MAIS

João Pedro Matos Fernandes era em 2015 o recém-empossado ministro do Ambiente e discursou no segmento de alto nível da 21.ª conferência da ONU sobre o clima, a COP21, realizada em Paris, faz hoje precisamente 10 anos.

Uma década depois, em declarações à agência Lusa, afirmou não ter dúvidas da importância do acordo então alcançado, para Portugal, para a Europa e para o Mundo.

Questionado sobre se as promessas e expectativas do Acordo de Paris estão a ser cumpridas, considerou que o importante não é comparar o que está a acontecer com o que era suposto acontecer, mas sim o que aconteceria se não tivesse sido assinado o Acordo.

O Acordo de Paris, documento vinculativo mais importante em relação ao clima e assinado por praticamente todos os países do mundo em 2015, estipula a obrigação da redução de gases com efeito de estufa (GEE) para manter o aumento da temperatura média global "bem abaixo os dois graus centigrados".

Perante o plenário da COP21 Matos Fernandes destacava o empenho de Portugal "com a profunda descarbonização da sua economia" e falava dos "grandes passos em termos de redução da poluição industrial" ou na promoção das energias renováveis. O país está "preparado e empenhado para ir mais longe porque o objetivo é um futuro sem emissões de carbono", disse então.

Agora, em declarações à Lusa, admitiu que este possa não ser ainda o ano em que as emissões de GEE atinjam o seu limite, para começar então a diminuir, e recordou o comprometimento dos países em impedir um aumento da temperatura superior a 1,5ºC em relação à era pré-industrial.

Para Matos Fernandes, se essa meta for ultrapassada há que procurar outras metas, sem medos, e não baixar os braços.

O ex-ministro do Ambiente do PS recordou ainda do processo que levou ao Acordo de Paris a importância da diplomacia francesa, que "foi essencial", e diz-se desiludido com os resultados da última conferência do clima, a COP30, realizada no mês passado no Brasil.

"Se há diplomacia com grande presença e capacidade é a brasileira", referiu, acrescentando depois que essa diplomacia não conseguiu um melhor acordo, nem junto da aliança de que faz parte que é o BRICS, uma dezena de países, incluindo por exemplo a Índia.

Mas apontou outros bons resultados como a descarbonização em Portugal. "Só na geração de eletricidade reduzimos 83%" (as emissões), disse, recordando o encerramento da refinaria de Leça da Palmeira (desativada em 2021).

E destacou que o país é hoje mais independente em termos energéticos, com fontes renováveis, com Portugal a ter o quinto preço mais baixo na indústria da Europa.

"Estamos mesmo a cumprir o nosso papel, e o acordo foi muito importante para Portugal e para a Europa", disse, apontando a "divergência" dos Estados Unidos na questão ambiental, ainda que no ano passado o país tivesse investido mais em energias renováveis do que a União Europeia.

Mas, reconheceu, os Estados Unidos "não deixam de influenciar negativamente outros países".

O antigo ministro apontou ainda a China, que não precisou de um "acordo verde" como a Europa para perceber que a forma de fazer crescer a economia é investir na sustentabilidade. E está "mesmo a conseguir".

E lamentou os que acham que se devem abrandar as metas do Acordo de Paris. Apontou a crise na indústria automóvel europeia provocada por ela própria, enquanto andou a pedir prorrogações (no fim dos veículos movidos a combustíveis fósseis) a China fazia carros elétricos, que as pessoas querem agora comprar.

Em Paris, faz hoje 10 anos, já advogava um novo padrão de mobilidade urbana como forma de combater os GEE.

Tópicos
PUB
PUB