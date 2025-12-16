Helena Sousa falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito da audição da entidade sobre os relatórios da regulação e de atividades de contas do ano passado.

"Em 2010, estavam registados na ERC perto de 3.000 títulos de imprensa", apontou a responsável.

Passados 15 anos, "este número reduziu-se para quase metade, com apenas 1.675 títulos registados no ano de 2024", prosseguiu a presidente da ERC.

"É imperioso sublinhar, sem sustentabilidade económica, não existe imprensa livre e independente", enfatizou Helena Sousa, recordando a Conferência Anual da ERC de 2024, que decorreu no parlamento, onde foi debatida a informação como bem público e a importância das políticas públicas.

"A crise do setor é agravada pela concorrência de gigantes tecnológicos que operam com poucas regras, captando a maior fatia de publicidade e servindo-se dos conteúdos de media sem a justa retribuição", sublinhou.

A transformação digital que se vive "traz oportunidades, mas também exige uma resposta regulatória firme", defendeu, recordando que "a regulação do digital visa defender os direitos fundamentais, entre eles a liberdade de imprensa".

E "é neste cenário desafiante, que a importância do regulador se evidencia", rematou Helena Sousa.