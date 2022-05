Semana de quatro dias. Proposta do Livre com luz verde do PS

O Governo admitiu que vai ganhar mais de mil milhões em receita fiscal por conta do acelerar da inflação. Na discussão das alterações ao Orçamento do Estado, todas as propostas para alterações aos impostos foram chumbadas. Mas a maioria socialista deu luz verde a uma proposta para fazer já este ano um projeto-piloto com a semana de 4 dias de trabalho.