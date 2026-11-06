Semana marcada por vaga de falsos alertas de bomba a perturbar tráfego aéreo europeu

Semana marcada por vaga de falsos alertas de bomba a perturbar tráfego aéreo europeu

Mais de três dezenas de voos foram desviados e sujeitos a buscas de segurança em vários países, sem que tenham sido encontrados explosivos.

Oriana Barcelos - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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As autoridades europeias estão a investigar a possibilidade de uma ação coordenada com o objetivo de semear inquietação e medo.

As investigações estão a ser feitas em vários países europeus depois de em poucos dias mais de três dezenas de voos terem sido alvo de falsas ameaças de bomba.
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