Economia
Semana marcada por vaga de falsos alertas de bomba a perturbar tráfego aéreo europeu
Mais de três dezenas de voos foram desviados e sujeitos a buscas de segurança em vários países, sem que tenham sido encontrados explosivos.
As autoridades europeias estão a investigar a possibilidade de uma ação coordenada com o objetivo de semear inquietação e medo.
As investigações estão a ser feitas em vários países europeus depois de em poucos dias mais de três dezenas de voos terem sido alvo de falsas ameaças de bomba.
As investigações estão a ser feitas em vários países europeus depois de em poucos dias mais de três dezenas de voos terem sido alvo de falsas ameaças de bomba.