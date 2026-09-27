Semanário. Crise dos combustíveis aumenta o custo de vida e a insatisfação

“Há cerca de oito refinarias na zona do Golfo que foram duramente atingidas. Há também toda a central de liquefação de Ras Laffan, do Catar, que é um dos grandes exportadores mundiais de gás”, sublinha António Costa Silva.





“Governo faz o possível, mas é insuficiente”





“Mesmo que seja necessário ter algum défice de uma ou duas décimas a mim não me perturba. Temos de que olhar o país e proteger o país em todas as suas dimensões”, afirma.

O especialista em energia acredita que a situação está para durar, até porque ainda não há uma ideia concreta sobre o dano infringido às infraestruturas energéticas nos últimos sete meses desde o início da guerra contra o Irão, a 28 de fevereiro.A crise afeta vários pontos do globo, incluindo os Estados Unidos, onde o preço médio do gasóleo continua a bater recordes históricos e já ultrapassa os seis dólares por galão. Isto num momento de grande incerteza, quando falta pouco mais de um mês para as eleições intercalares nos Estados Unidos., que não escapam à crise mesmo sendo hoje os principais produtores de petróleo e gás a nível global, vincou António Costa Silva.A situação é agravada pelas dificuldades ao nível da refinação, não só no Médio Oriente mas também na Rússia, com a Ucrânia a atingir algumas das principais refinarias de Moscovo no contexto do conflito que já dura desde fevereiro de 2022.António Costa Silva considera que aO ex-ministro afirma queCosta Silva afirma que é necessário apoiar as empresas, sobretudo as indústrias que consomem muita energia, mas também as famílias.Afirmando ser partidário das “contas certas”, António Costa Silva admite que se possa algum equilíbrio orçamental para poder ir mais além nas ajudas às famílias.