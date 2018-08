Semapa expressa pesar por "referência" no meio industrial

Lusa19 Ago, 2018, 16:03 | Economia

"O Conselho de Administração da Semapa expressa, com muita tristeza, o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Pedro Mendonça De Queiroz Pereira, principal acionista do grupo e presidente do Conselho de Administração", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a Semapa, o empresário foi "uma referência" no meio industrial, com "raras qualidades humanas e profissionais e um notável espírito empresarial".

A empresa destacou ainda "o estilo único de liderança" de Queiroz Pereira, que foi pautado por uma "gestão de rigor, que permitiu expandir e internacionalizar de forma sustentável" o grupo.

"Mais do que um património, Pedro Queiroz Pereira deixa [...] força numa estrutura empresarial [...], mas principalmente valores como coragem, independência, frontalidade e honestidade, com que sempre geriu as suas empresas e que deixa como legado a todos os mais de 6.000 colaboradores da Semapa e das suas participadas Navigator, Secil e ETSA", concluiu.

O empresário Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes de Portugal, dono da Navigator (antiga Portucel) e da cimenteira Secil morreu este sábado, aos 69 anos.

Segundo a revista Exame, era detentor de uma fortuna avaliada em 779 milhões de euros (em conjunto com a mãe), o que fazia dele o sétimo mais rico do país.

Acionista maioritário do grupo Semapa, proprietário da Navigator, mas também da cimenteira Secil e de negócios na área do ambiente e da energia.