Senado dos EUA aprova acordo que abre caminho à reabertura do Governo

Após um dia de oito votações, o Senado aprovou, na segunda-feira, o acordo de financiamento provisório, com 60 votos a favor e 40 contra.

O acordo, promovido pelos republicanos, com apoio de oito democratas, foi alcançado no 41.º dia de paralisação do Governo, o mais longo da história dos EUA, e está agora nas mãos da Câmara dos Representantes, que deverá iniciar a sessão na quarta-feira.