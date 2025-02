Senado dos EUA confirma Howard Lutnick como secretário do Comércio

A câmara alta do parlamento ratificou, por 51 votos a favor e 45 contra, a nomeação de Lutnick, diretor executivo da empresa de investimentos Cantor Fitzgerald e um dos responsáveis pelo processo de transição presidencial após a eleição.

O responsável vai desempenhar um papel fundamental na política económica do país, já que este cargo atua nas áreas de comércio, tecnologia, infraestruturas, telecomunicações e propriedade intelectual, entre outras.

Lutnick vai assumir ainda "responsabilidade direta adicional" pelo gabinete do representante comercial dos EUA (United States Trade Representative), agência independente que trabalha com o Departamento do Comércio na imposição de tarifas, anunciou Trump em novembro.

O novo secretário do Comércio, de 63 anos, é há anos um fervoroso apoiante da agenda económica de Trump, incluindo as propostas tarifárias, e vê o cargo confirmado quando o presidente já implementou algumas destas medidas.

Lutnick deverá reunir-se hoje com o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, para discutir a decisão de Trump de impor à UE "tarifas recíprocas" sobre o alumínio e o aço e também equivalentes ao IVA cobrado às importações vindas dos Estados Unidos.