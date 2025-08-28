Sentimento económico cai mas expectativas de emprego melhoram em agosto na zona euro

"Em agosto de 2025, o indicador do sentimento económico diminuiu ligeiramente na UE (-0,3 pontos para 94,9) e na zona euro (-0,5 pontos para 95,2)", referem os técnicos do executivo comunitário em comunicado.

Por seu lado, o indicador de expectativas de emprego "aumentou ligeiramente em comparação com julho", adiantam.

Em concreto, o indicador de expectativas de emprego subiu 0,6 pontos para 98,1 na UE e 0,3 pontos para 97,8 na zona euro.

"Ambos os indicadores ficam abaixo da sua média de longo prazo de 100", é ainda indicado.

Os dados foram divulgados pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, tendo por base inquéritos às empresas e aos consumidores.