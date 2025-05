Sentimento económico recupera na UE em maio após 2 meses a recuar

De acordo com os dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, a melhora do sentimento económico na União Europeia (UE) em maio deve-se, principalmente, a "uma recuperação parcial da confiança no setor do comércio retalhista e entre os consumidores, com um contributo moderado também do setor da construção".

A confiança nos setores da indústria e dos serviços manteve-se globalmente estável, refere a Comissão.

Entre as maiores economias da UE, o indicador aumentou em Itália (2,8 pontos) e na Alemanha (1,5).

Em contrapartida, o sentimento económico diminuiu acentuadamente em França (-3,5) e, de forma mais marginal, nos Países Baixos (-0,8), na Polónia (-0,6) e em Espanha (-0,4 pontos).

O indicador de expectativas de emprego também registou uma recuperação em ambas as áreas, após três meses em quebra: na UE avançou 0,6 pontos para 97,5 e na área do euro subiu 0,5 pontos para 97,0.

Apesar da recuperação parcial das perdas registadas nos meses anteriores, ambos os indicadores permanecem abaixo da sua média de longo prazo de 100 pontos.