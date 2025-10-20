Sentimento na construção residencial na Alemanha em nível mais alto desde 2022

Num comunicado, o instituto alemão Ifo precisa que o índice de clima empresarial subiu acentuadamente de menos 26,4 pontos em agosto para menos 21,8 pontos, o nível mais alto desde agosto de 2022.

As empresas avaliam tanto a sua situação atual quanto as expectativas para os próximos meses como consideravelmente melhores, adianta o instituto.

"A construção residencial pode respirar um pouco aliviada," diz Klaus Wohlrabe, chefe de pesquisas do Ifo, citado no comunicado.

Wohlrabe diz ainda que "embora ainda seja cedo para falar de uma verdadeira viragem, o ponto mais baixo parece ter passado".

Apesar dos sinais positivos, a situação dos pedidos continua tensa, já que a proporção de empresas com falta de pedidos aumentou ligeiramente de 45,7% para 46,7% em setembro.

O número de cancelamentos também permanece alto, embora tenha diminuído ligeiramente - de 8,5% em agosto para 8,4% em setembro.

"O aumento nas licenças de construção ainda não se refletiu nos livros de pedidos," diz Wohlrabe.