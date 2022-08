Sérgio Figueiredo renuncia ao cargo de consultor no Ministério das Finanças

O antigo diretor de informação da TVI tinha aceitado o convite do ministro das Finanças, Fernando Medina, e iria ganhar mais do que o primeiro-ministro para desempenhar funções de implementação e acompanhamento de políticas públicas.A contratação gerou uma série de críticas dos partidos políticos. O PSD, o maior partido da oposição, chegou a falar em troca de favores.





"Para mim chega! Sou a partir deste momento o ex-futuro consultor do ministro das Finanças. Sossego as almas mais sobressaltadas de que não cheguei a receber um cêntimo, sequer formalizei o contrato que desde a semana passada esperava pela minha assinatura", pode ler-se no texto de Sérgio Figueiredo.



O jornal Público noticiou, a 9 de agosto, que o Ministério das Finanças tinha contratado o antigo diretor de informação da TVI e ex-administrador da Fundação EDP como consultor estratégico para fazer a avaliação e monitorização do impacto das políticas públicas, escolha que motivou críticas de partidos e comentadores.