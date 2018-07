Sergio Marchionne, o homem que salvou a Fiat, morreu aos 66 anos

RTP25 Jul, 2018, 17:50 | Economia

Em Roma, a Câmara dos Deputados fez um minuto de silêncio em homenagem a Sergio Marchionne.





“É com grande tristeza que a Exor teve conhecimento da morte de Sergio Marchionne, afirmou a Exor, holding da família Agnelli, proprietária histórica da Fiat.



Esta quarta-feira, as ações da empresa caíram mais de 10 por cento na bolsa de Milão.





O presidente da Exor, John Elkann, neto de Gianni Agnelli, figura histórica da Fiat, destacou os "valores de humanidade, a responsabilidade e a abertura moral que (Marchionne) promoveu convictamente".

“Recuperador de empresas”

A General Motors pagou à Fiat mais de dois milhões e meio de euros para vender diretamente nos Estados Unidos.

No sábado, a Fiat Chrysler tinha indicado que o estado de saúde de Marchionne tinha piorado na sequência de "complicações inesperadas após uma operação".Inicialmente estava previsto que Marchionne, que assumiu a liderança da Fiat em 2004, deixasse o cargo neste grupo ao longo de 2019 e na Ferrari em 2021.Sergio Marchionne descreveu-se a si mesmo como “um recuperador de empresas”.Sergio Marchionne passou pela liderança de outras empresas antes de ser eleito, em maio de 2003, como membro independente da Fiat SPA. Em 2004, passou a presidente executivo.Em junho de 2004 o grupo estava à beira da falência. No entanto, Marchionne acabou por levar a empresa para a bolsa de Nova Iorque.O grupo FCA (Fiat Chryseler Automobiles) aglomera os fabricantes de automóveis como a Fiat, Lancia, Jeep, Maserati e Alfa Romeu.Quando chegou à liderança do grupo, Sergio Marchionne tornou-se o quinto CEO da Fiat em menos de dois anos, e recebeu uma empresa que tinha registado prejuízos de mais de seis mil milhões de euros em 2003.Em 2005, a Fiat estava de regresso aos lucros, depois de Marchionne ter chegado a um acordo com a General Motors que rendeu dois mil milhões de dólares, dispensando milhares de trabalhadores, introduzindo novos modelos e reduzindo o tempo necessário para colocar um automóvel no mercado de quatro anos para 18 meses.Em 2009, a Fiat comprou a Chrysler, que com a crise financeira estava à beira da rutura. E Marchionne é escolhido para ficar também à frente da fabricante norte-americana de automóveis (com as marcas Jeep, Dodge e Ram).Sergio Marchionne nasceu em Chieti, na região de Abrzzo, na Itália. Aos treze anos imigrou para o Canadá. Foi contabilista na Delloie e trabalhou como executivo em várias empresas, até 1997, quando chegou a presidente executivo da Algroup (Alusuisse) que fabrica componentes automóveis.Marchionne aumentou, nos 14 anos em que esteve à frente dos destinos da Fiat, em mais de 10 vezes o valor da empresa automóvel.Sergio Marchionne morreu esta quarta-feira depois de uma operação a um tumor maligno num ombro, seguido de uma embolia que o deixou em coma profundo nos cuidados intensivos do Hospital Universitário de Zurique, na Suíça.