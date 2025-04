Serviços da Meo com perturbações e plano de contingência foi ativado

"A Meo confirma que, devido à falta de energia elétrica sentida em Portugal Continental, os seus serviços se encontram temporariamente com perturbações", afirmou a fonte.

"Ativamos de imediato o nosso plano de contingência, unindo todos os esforços de forma a garantir a maior estabilidade possível dos serviços", acrescentou.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.