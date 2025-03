Setor automóvel português. "Já sentimos os efeitos de retração nos principais destinos de exportação"

O responsável peloportuguês automóvel e de mobilidade (umé uma plataforma que promove a inovação e contacta com associações do setor que representa) aponta um efeito de contágio pelo que se passa nos principais mercados de exportação.“Claramente já estamos a sentir os efeitos de uma retração económica nos nossos principais destinos de exportação ao nível automóvel”, diz Miguel Araújo, dando os casos de Espanha, França e Alemanha.Sem esquecê-lo, defende, no entanto, que o tempo é de pensar em alternativas ao mercado europeu: “Já verificamos que há uma grande vontade dos empresários portugueses em diversificar os mercados para outros pontos do globo”.A América do Sul, a América do Norte ou a China são exemplos dessas alternativas.A juntar a este cenário difícil, em relação aos Estados Unidos, Miguel Araújo diz que a Europa deve, por causa das tarifas aplicadas pela Administração de Donald Trump.O continente europeu deve aumentar, afirma, a produção de semicondutores, inteligência artificial e software, por exemplo, tornando-se mais autónomo na cadeia de abastecimento.

Escala entre duas economias "relativamente pequenas"







A Mobinov foi uma das 12 empresas e entidades associativas que vieram ontem à Eslovénia à procura de oportunidades económicas no país.

O setor automóvel e da saúde foram os protagonistas do fórum empresarial que decorreu ontem, em Liubliana, à margem da visita oficial do Presidente da República à Eslovénia, que termina esta quarta-feira.Miguel Araújo sublinha o papel “distribuidor” que a Eslovénia pode ter na Europa central e de leste: “ao nível da cadeia de abastecimento, é um ponto que eu entendo que pode ser de convergência com a Eslovénia”.O país “tem um posicionamento, do ponto de vista europeu, central, e, portanto, pode servir, claramente, como quase um lado logístico”.São mais de 500 as empresas portuguesas que exportam diretamente para a Eslovénia, mais 40% do que em 2019, segundo o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).“A relação bilateral, efetivamente, pode crescer muito” e “parte de patamares ainda relativamente diminutos aos dias de hoje”, diz Ricardo Arroja à Antena 1.Já do lado da saúde, o diretor-executivo do Health Cluster Portugal encontra, com a Eslovénia, oportunidades de cooperação.“O facto de ser uma economia relativamente pequena, como a nossa, pode ser mais fácil do que, às vezes, com economias maiores”, considera Joaquim Cunha.