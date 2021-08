Setor bancário abre porta a greve devido a despedimento no Santander

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O sector bancário abre a porta a uma greve, por causa do despedimento de 350 trabalhadores do Santander. A instituição diz que o processo ainda não está fechado, mas três sindicatos anunciaram medidas concertadas para contestar o que dizem ser despedimentos unilaterais.