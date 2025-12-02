Setor da aviação acorda serviços mínimos com sindicatos

No caso da TAP, o acordo divulgado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) foi com o Sitava -- Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o Sitema -- Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, o SIMA -- Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins e o SNPVAC -- Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.

A transportadora contará com três voos de ida e volta para os Açores e dois para a Madeira, e um voo de ida e volta para os seguintes países: Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha, Suíça, França, Cabo Verde e Guiné-Bissau.

Estão ainda contemplados três voos de ida de volta para o Brasil e dois para os EUA.

No caso da Sata Internacional, o acordo foi com o Sitava - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos e com o Sitema.

Foram acordados nove voos da companhia, abrangendo ligações entre o Continente e as Regiões Autónomas e ligações internas entre ilhas.

A SPdH alcançou um acordo com o Sitava e o Sima, depois de ter apresentado uma proposta para assistência a 30% dos voos das companhias suas clientes.

A empresa de `handling` irá assistir os voos contemplados nos serviços mínimos da TAP e Sata, mais um voo de ida e volta para a Alemanha, operado pela Lufthansa. Assegura ainda a assistência aos voos de regresso à base e cuja partida tenha ocorrido antes do início da greve.

A TAP disse hoje à Lusa que a companhia vai atuar no dia da greve geral, 11 de dezembro, com base nos serviços mínimos acordados com os sindicatos.

"Não atuamos com base em expectativas, mas com base nos serviços mínimos acordados entre a companhia e os sindicatos", disse apenas fonte oficial da TAP, quando questionada pela Lusa sobre a notícia do Jornal de Negócios hoje.

O Jornal de Negócios afirma que a TAP bloqueou a compra de viagens aéreas para 11 de dezembro, dia em que se realiza uma greve geral.