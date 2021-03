Setor da construção em contraciclo aumenta investimento e VAB em 2020

O investimento em construção aumentou 4,8% em 2020, ano em que o investimento total no país caiu 4,9%, destacando-se como "o único ramo de atividade com crescimento" do Valor Acrescentado Bruto (VAB), destacaram hoje as associações setoriais.