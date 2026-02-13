Setor da distribuição afasta problemas no abastecimento de produtos

"Não há, neste momento, nenhum constrangimento no país no abastecimento da cadeia de valor dos produtos", assegurou o diretor geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, em declarações à agência Lusa.

Apesar de "alguns atrasos em chegadas às lojas", face à necessidade de alterar rotas de transporte devido às várias estradas cortadas, em particular a autoestrada A1, a associação salientou que as empresas envolvidas, quer ao nível da distribuição, quer do transporte, assim como as autoridades, como a Proteção Civil, "têm sido inexcedíveis a encontrar rotas alternativas".

"Portanto, a verdade é que, mesmo com estes constrangimentos, há alternativas e não há nenhum problema logístico de abastecimento de lojas", reiterou.

Relativamente à disponibilidade de produtos, o dirigente da APED referiu que "não há peixe fresco" da costa portuguesa nas lojas "porque os pescadores não têm saído" devido à agitação do mar, mas salientou que não é por isso que "se deixa de ter peixe nas bancas".

"O que estamos é a ir buscá-lo a outras geografias, temos peixe congelado e temos peixe de viveiro de várias origens", explicou, avançando que se está "a ir buscar bastante peixe ao norte da África", por exemplo, mas tal "não vai ter impacto nenhum nos preços, porque já eram rotas de fornecedores habituais".

No que diz respeito a produtos agrícolas, sobretudo hortofrutícolas, Gonçalo Lobo Xavier manifestou "preocupação com os fornecedores" das regiões mais afetadas pelo mau tempo, "que viram as suas produções dizimadas e que é preciso ajudar para que recuperem rapidamente".

Já quanto à eventual escassez destes produtos nas lojas, lembrou que "Portugal não é autossuficiente, de maneira nenhuma, em produtos agrícolas, portanto cada retalhista já tem os seus fornecedores habituais de outras geografias", podendo reforçar as encomendas do exterior em caso de necessidade.

"O mercado está a funcionar, é preciso ter alguma serenidade", enfatizou o dirigente associativo, garantindo ainda que "não há razão imediata para achar que os preços vão aumentar".

Explicando que "há muitas dinâmicas que estão a acontecer", o diretor-geral da APED admitiu que "o mercado tem vindo, realmente, a pressionar alguns produtos, mas não é por causa destas situações" relacionadas com o mau tempo.

Como exemplos, avançou o cacau e a carne, notando que esta última "tem vindo a aumentar consecutivamente de preço nos últimos tempos, ou por via de processos regulatórios ou de obrigações de legislação que obrigam a outro tipo de investimento ou porque as rações têm vindo a aumentar sucessivamente".