Setor das frutas e legumes espera recorde de exportações de 2.500ME em 2024

As exportações portuguesas de frutas, legumes, flores e plantas ornamentais atingiram em 2023 um novo recorde de 2.300 milhões de euros, um aumento de 11,4% face a 2022, e a previsão é que haja novo aumento este ano, segundo Gonçalo Santos Andrade.

O presidente da Portugal Fresh destacou que as exportações "têm tido uma evolução excecional", assim como "o valor da produção": nos últimos 15 anos, as vendas para o estrangeiro triplicaram e o valor da produção mais do que duplicou.

"Estamos confiantes de que o crescimento vai continuar, mas evidentemente que tem de haver medidas", disse o presidente da Portugal Fresh, em Madrid, na Fruit Attraction, uma feira de negócios que é considerada a maior da Europa no setor das frutas e legumes.

Gonçalo Santos Andrade sublinhou que os "três maiores desafios do setor são primeiro a água, segundo a água e terceiro a água".

"Precisamos de uma aposta forte na água e não é uma aposta forte a nível de estudos, é uma aposta forte a nível de obras", afirmou, reiterando o alerta que a associação Portugal Fresh tem feito de que é necessário modernizar e revitalizar de forma urgente sistemas de rega "que têm mais de 50 anos" e construir reservatórios, para aumentar o armazenamento.

"Tem de haver uma rede nacional da água que resolva todas estas limitações porque Portugal não tem falta de água. Portugal tem é necessidade de uma gestão correta dos recursos hídricos", disse Gonçalo Santos Andrade.

O presidente da Portugal Fresh lembrou que o próprio primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem dito que o setor agroalimentar é estratégico para a economia nacional e afirmou aguardar com "enorme expectativa" o anunciado projeto "Água que nos une".

"Este projeto vai ter de dar uma resposta a Portugal inteiro, tem de haver uma rede nacional da água", disse Gonçalo Santos Andrade, que lembrou que as exportações deste setor das frutas, legumes e flores representam 12,5% do total de exportações de bens nacionais.

O primeiro-ministro anunciou em maio uma iniciativa interministerial, sob o lema "Água que une", que "vai desenhar uma nova estratégia da água para os próximos anos".

De acordo com um comunicado do Ministério da Agricultura e Pescas, a estratégia, que será apresentada até ao fim do ano, inclui um novo Plano Nacional da Água (PNA 2025) e será financiada através de diversos instrumentos, nomeadamente PT2030, PRR e Fundo Ambiental.

Em paralelo, será desenvolvido um plano de armazenamento e de distribuição eficiente da água para a agricultura (REGA), promovido por aquele ministério, que será articulado com o PNA.

Um recorde de 54 empresas e associações portuguesas estão este ano na Fruit Attraction, que decorre até 10 de outubro.

O `stand` da representação portuguesa, promovida pela Portugal Fresh, tem mais de 700 metros quadrados.

Estão este ano na feira de Madrid mais de 2.100 expositores de 145 países, que ocupam 10 pavilhões do recinto Ifema, segundo os organizadores.

Estar na Fruit Atrraction é entrar num "centro mundial" de negócios do setor, disse Gonçalo Santos Andrade, que lembrou que o mercado nacional tem pouca dimensão e que, por isso, a internacionalização e as exportações são fundamentais e têm um peso grande para os produtores nacionais.

Neste contexto, considerou fundamental e importante o trabalho dos agricultores com a AICEP e as embaixadas portuguesas, que "ajudam muito a identificar oportunidades" e a desenvolver os projetos de internacionalização.

As exportações portuguesas de frutas, legumes e flores cresceram 13,4% no primeiro semestre face ao mesmo período de 2023, atingindo os 1.180 milhões de euros, anunciou em agosto a Portugal Fresh.

Tendo por base os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a associação revelou que a União Europeia absorveu 81% das vendas de frutas, legumes e flores produzidos em Portugal, sendo o principal destino Espanha (32%).

Criada em dezembro de 2010 para "valorizar a origem `Portugal` e as características dos produtos nacionais, para além de promover as frutas, legumes e flores nos mercados interno e externo", a Portugal Fresh tem 112 associados que representam cerca de 5.000 agricultores.