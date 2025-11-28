Setor do alojamento turístico gera 691,2 milhões de euros de proveitos totais

No total, os estabelecimentos de alojamento geram 691,2 milhões de euros em proveitos, um crescimento de 7,3% face ao mesmo mês de 2024, segundo relatório do Instituo Nacional de Estatística (INE).



Foram contabilizados 3,1 milhões de hóspedes (+3,8% face a outubro de 2024) e 7,7 milhões de dormidas (+2,4% face a 2024). As dormidas crescem entre residentes (+6,4%) e, de forma especialmente relevante, entre não residentes (+1,1%), que regressaram ao terreno positivo após dois meses de quebras.



Esta recuperação dos mercados internacionais, combinada com a forte presença de turistas nacionais, contribui para o reforço da atividade económica no setor.



Segundo o INE, o Alentejo e a Região Autónoma da Madeira destacam-se com os maiores crescimentos, tanto em dormidas como em receitas, sendo as únicas regiões onde a taxa de ocupação subiu.



Já a Grande Lisboa mantem-se como a principal criadora de proveitos.



Apesar da evolução favorável dos proveitos e do aumento de hóspedes, a taxa de ocupação nacional desce e a estadia média é 2,51 noites por pessoa, devido sobretudo a estadias mais curtas por parte dos turistas estrangeiros.



Entre os meses de janeiro a outubro de 2025, a tendência mantém-se positiva, com 72,8 milhões de dormidas registadas e receitas a crescer acima dos 7%. O turismo continua a ter um peso considerável na economia nacional.