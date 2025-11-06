Setor produtivo já está a sofrer efeitos de alterações de tarifas, alerta CFP
A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) alertou hoje que o setor produtivo está já a sofrer os efeitos de alterações de tarifas, bem como das dificuldades de abastecimento das empresas.
Nazaré da Costa Cabral, na audição no parlamento no âmbito do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), salientou que a economia portuguesa tem tido um "desempenho favorável nos últimos anos, acompanhado por taxas de emprego muito favoráveis".
No entanto, é necessário ter em atenção "alguns riscos que se têm vindo a acentuar nos últimos tempos, nomeadamente o risco relacionado com a alteração da política comercial e também com dificuldades em termos de reconfiguração de cadeias de abastecimento", alertou.
A responsável sinalizou que "neste momento, o setor produtivo está já a sofrer os efeitos de alterações de tarifas, da reconfiguração da política comercial e das dificuldades de abastecimento das empresas".
No que diz respeito às cadeias, a economista sublinha que existem "dificuldades de fornecimentos de `chips`, matérias-primas e outras componentes, que vêm em grande medida da China para empresas europeias, que podem afetar a breve trecho a atividade económica das empresas e a capacidade de laboração com risco de impactos sociais, como `lay-offs` ou até despedimentos coletivos".
Em nome da reindustrialização e da redução do défice comercial norte-americano, Donald Trump anunciou novas sobretaxas sobre produtos que entram nos Estados Unidos (EUA), que variam de 10% a 50%, dependendo da situação e do país em causa.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos começou esta quarta-feira a analisar a legalidade das tarifas do Presidente Donald Trump, numa ação interposta por empresas e estados governados por democratas que pode abalar a política económica e diplomática do governo federal.