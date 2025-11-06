Setor produtivo já está a sofrer efeitos de alterações de tarifas, alerta CFP

Nazaré da Costa Cabral, na audição no parlamento no âmbito do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), salientou que a economia portuguesa tem tido um "desempenho favorável nos últimos anos, acompanhado por taxas de emprego muito favoráveis".

No entanto, é necessário ter em atenção "alguns riscos que se têm vindo a acentuar nos últimos tempos, nomeadamente o risco relacionado com a alteração da política comercial e também com dificuldades em termos de reconfiguração de cadeias de abastecimento", alertou.

A responsável sinalizou que "neste momento, o setor produtivo está já a sofrer os efeitos de alterações de tarifas, da reconfiguração da política comercial e das dificuldades de abastecimento das empresas".

No que diz respeito às cadeias, a economista sublinha que existem "dificuldades de fornecimentos de `chips`, matérias-primas e outras componentes, que vêm em grande medida da China para empresas europeias, que podem afetar a breve trecho a atividade económica das empresas e a capacidade de laboração com risco de impactos sociais, como `lay-offs` ou até despedimentos coletivos".

Em nome da reindustrialização e da redução do défice comercial norte-americano, Donald Trump anunciou novas sobretaxas sobre produtos que entram nos Estados Unidos (EUA), que variam de 10% a 50%, dependendo da situação e do país em causa.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos começou esta quarta-feira a analisar a legalidade das tarifas do Presidente Donald Trump, numa ação interposta por empresas e estados governados por democratas que pode abalar a política económica e diplomática do governo federal.