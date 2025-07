Setor vinícola português preocupado com tarifas dos EUA

Nuno Patrício - RTP

Após o anúncio do presidente dos EUA sobre a imposição de tarifas de 30% a todos os produtos da UE, as empresas exportadoras portuguesas estão preocupadas com o desfecho das negociações entre Bruxelas e Washington. Nomeadamente, as empresas do setor vinícola, uma vez que os EUA são o segundo maior mercado de vinhos portugueses, depois de França. O presidente da ViniPortugal prevê um ano muito complicado para o setor dos vinhos caso sejam aplicadas as tarifas anunciadas por Donald Trump.