Seul garante empenho em acordo comercial com EUA até 09 de julho

"Estamos a dar o nosso melhor e o objetivo é alcançar um resultado verdadeiramente benéfico para ambas as partes, mas, neste momento, as duas partes ainda não definiram claramente o que pretendem", explicou Lee Jae-myung.

Numa conferência de imprensa, o chefe de Estado admitiu que não está a ser fácil chegar a um acordo.

"Para ser honesto, não posso afirmar com certeza que conseguiremos concluir tudo até 08 de julho", acrescentou.

Já afetada por tarifas impostas pelos EUA sobre todas as importações de aço e automóveis, a Coreia do Sul procura evitar a implementação de taxas alfandegárias de 25% sobre o resto das exportações para o mercado norte-americano.

"O futuro curso de ação de Washington continua a ser altamente incerto e volátil, incluindo a extensão da suspensão", disse, também hoje, o ministro do Comércio da Coreia do Sul, Yeo Han-koo.

Desde que regressou ao poder em janeiro, Donald Trump impôs tarifas globais, que depois suspendeu até 09 de julho para dar espaço aos restantes países para negociarem novos pactos comerciais com Washington, e em 27 de junho, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, desvalorizou o prazo de 09 de julho.

Trump especificou no início de junho que estava a negociar com cerca de 15 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, e insistiu que tinha "mais de 150" ainda em espera.

Em 06 de junho, a Presidência sul-coreana disse que Lee Jae-myung tinha conversado sobre tarifas com Donald Trump, e que os governantes de ambos os lados concordaram em alcançar uma solução "mutuamente satisfatória".

"Para o efeito, concordaram em promover resultados tangíveis nas negociações a nível técnico", acrescentou a presidência sul-coreana, num comunicado.

Por outro lado, Trump tem também manifestado a intenção de retomar a diplomacia com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Hoje, na primeira conferência de imprensa desde que assumiu o cargo, em junho, Lee Jae-myung reiterou a vontade de melhorar os laços com a Coreia do Norte, embora tenha reconhecido que a desconfiança mútua entre os dois países é muito profunda.

"Acredito que devemos melhorar as relações com a Coreia do Norte com base numa coordenação e consulta fiáveis entre a Coreia do Sul e os EUA", disse Lee.

"Mas acredito que isso não será fácil, pois o antagonismo e a desconfiança mútuos são muito graves", admitiu.

Lee disse que tem estado a falar com os conselheiros presidenciais de segurança e de inteligência sobre como retomar as negociações com a Coreia do Norte, mas não deu mais detalhes.