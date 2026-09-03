Seul promete apoio a empresas face a possíveis taxas dos EUA sobre chips

"O Governo acompanhará de perto a evolução da situação e manterá consultas estreitas com os Estados Unidos para evitar qualquer impacto desfavorável nas nossas empresas", afirmou o gabinete presidencial sul-coreano à agência de notícias EFE.

O gabinete acrescentou que, de acordo com a informação de que dispõe, Washington ainda não concretizou os detalhes relativos às tarifas sobre os semicondutores.

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, explicou na quarta-feira, numa entrevista à CNBC, que a Administração de Donald Trump está a trabalhar numa política tarifária "seletiva", segundo a qual as empresas que fabricam nos Estados Unidos não pagam as taxas, enquanto as que produzem no estrangeiro têm de as suportar para aceder ao mercado norte-americano.

A Coreia do Sul acolhe a Samsung Electronics e a SK hynix, os dois principais fabricantes mundiais de chips de memória e as duas empresas com maior capitalização bolsista do país.

A Samsung já dispõe de instalações de produção de semicondutores no estado do Texas, enquanto a SK hynix tem um investimento em curso no Indiana, centrado principalmente no embalamento avançado de memória.