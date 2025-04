Seul reforça apoio à indústria de semicondutores

"Foi planeado um plano de investimento agressivo para ajudar as empresas locais a enfrentar os desafios crescentes na corrida global aos semicondutores", afirmou o Ministério das Finanças sul-coreano, em comunicado.

A Coreia do Sul exporta uma grande parte das mercadorias que produz para os Estados Unidos, e os seus setores cruciais dos semicondutores e automóvel sofreriam muito com as tarifas de 25% que o presidente nortea-americano Donald Trump ameaça impor.

Os gigantes mundiais dos chips Samsung e SK Hynix, entre outros, são empresas sul-coreanas.

"A fim de promover um ecossistema dinâmico, liderado pelo setor privado, voltado para a inovação e o crescimento dos semicondutores, o governo aumentará o seu investimento no setor de 26 biliões de won (16 mil milhões de euros) para 33 biliões de won (20 mil milhões de euros)", anunciou o ministério.

Ameaça das taxas de Trump

Em 2 de abril, Trump anunciou uma série de novas tarifas contra os principais parceiros comerciais, incluindo um imposto de 25% sobre as exportações sul-coreanas, antes de suspender a aplicação durante 90 dias.

Apesar disso, "as tarifas que visam setores específicos, como os semicondutores e os produtos farmacêuticos, continuam no horizonte", insistiu o ministro sul-coreano das Finanças Choi Sang-mok.

"Este adiamento oferece uma janela de oportunidade crucial para reforçar a competitividade das empresas sul-coreanas, num contexto de intensificação das tensões comerciais globais", acrescentou.

O pacote inclui financiamento do desenvolvimento de infraestruturas e recursos humanos.