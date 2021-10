Sexta às 9. Império de Florêncio de Almeida floresceu com saída de João Rendeiro do BPP

O Sexta às 9 chegou a esta conta depois de ter seguido o rasto da venda da casa de família do ex-banqueiro ao presidente da ANTRAL, em 2015.



O imóvel foi vendido muito abaixo do preço de mercado e revendido três anos depois por cinco vezes mais.



Nesta investigação foi detetada ainda uma coincidência: o império da família Florêncio de Almeida só começou a surgir após a derrocada do Banco Privado Português, que era presidido por João Rendeiro.



Até 2008, o agora fugitivo à justiça teve como seu motorista o filho do presidente da ANTRAL.