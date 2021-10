Sexta às 9. TAP tem 46 mil processos de reembolso pendentes

A companhia aérea recusa divulgar o montante atual da divida aos passageiros, mas admite que já chegou a superar os 676 milhões de euros



Este é mais de metade do valor que irá receber através do Orçamento do Estado do próximo ano. Ainda assim, a TAP assegura que já resolveu 98% dos pedidos de reembolso.