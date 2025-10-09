`Shutdown` do Governo federal ameaça paralisar tráfego aéreo dos EUA como em 2019

Os atrasos devido à escassez de controladores de tráfego aéreo afetaram os aeroportos nas últimas 48 horas, incluindo os de Boston, Chicago, Denver, Houston, Las Vegas, Nashville, Tennessee, Newark, Filadélfia, Phoenix e Burbank (Califórnia), que tiveram de encerrar na noite de segunda-feira devido à falta de pessoal.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) alertou no início desta semana que, devido à paralisação (conhecida como `shutdown`), dezenas de instalações de tráfego aéreo enfrentam escassez de pessoal durante o turno noturno.

O serviço de monitorização de aviação FlightAware reportou na terça-feira quase 4.000 atrasos de voos em aeroportos dos EUA, juntamente com um total de 70 cancelamentos.

Embora o número não represente um aumento significativo, a FAA alertou que os problemas podem agravar-se.

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, disse na segunda-feira que houve um ligeiro aumento no número de controladores de tráfego aéreo que ligaram alegando estar doentes desde o início da paralisação do governo na semana passada, e que se está a preparar para reduzir o fluxo de voos para dar prioridade à segurança.

Esta quarta-feira, um grupo de congressistas democratas, incluindo os senadores Chris Van Hollen e Angela Alsobrooks, juntamente com o governador de Maryland, Wess Moore, reuniram-se no Aeroporto Internacional Baltimore-Washington para destacar o impacto da paralisação do governo federal nos funcionários federais no aeroporto, incluindo 550 agentes da Administração de Segurança dos Transportes (TSA, na sigla em inglês).

"A paralisação republicana está a arruinar a nossa economia, tornando menos seguro para os americanos viajarem e prejudicando gravemente os nossos funcionários públicos", salientou o senador Alsobrooks, que instou a administração do presidente Donald Trump a aceitar a proposta democrata.

Os legisladores alertaram que quanto mais tempo durar a paralisação, maior será a probabilidade de interrupções como as que ocorreram em janeiro de 2019, que marcaram o ponto de viragem na mais longa paralisação governamental já registada pelos Estados Unidos, com 35 dias, e obrigaram ao encerramento do Aeroporto La Guardia, em Nova Iorque.

No Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), a maior queixa dos passageiros foram os atrasos no posto de controlo de segurança da TSA.

"É inédito que, num dos maiores aeroportos do país, um passageiro tenha de gastar quase duas horas do seu tempo apenas para passar pela segurança por causa da paralisação governamental", frisou à agência Efe José Chacón, uma pessoa afetada pelos atrasos que embarcou num voo de Los Angeles para a Cidade do México.