SIMAB fecha 2024 com aumento de 20% dos lucros para valor recorde de 6,8 ME

Segundo a entidade responsável em Portugal pela conceção, construção e instalação dos quatro principais mercados abastecedores grossistas nacionais - MARB, MARÉ, MARF e MARL -, os resultados foram impulsionados por uma taxa de ocupação quase plena dos espaços comerciais sob gestão do Grupo.

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 14,5 milhões de euros, o maior de sempre, representando um acréscimo de 11% face a 2023.

O volume de negócios ascendeu a 19,7 milhões de euros, um valor recorde também, o que traduz um aumento de 7,5% face ao mesmo período do ano anterior.

"Este crescimento é sustentado pela contínua procura e valorização dos espaços de distribuição geridos pelo Grupo, que reforçam o seu papel estratégico na cadeia alimentar nacional", refere em comunicado a empresa de gestão de infraestruturas logísticas e de distribuição alimentar.

Durante o ano de 2024, o investimento consolidado realizado pelo Grupo atingiu 1,34 milhões de euros, "com particular enfoque na reabilitação de edifícios e infraestruturas, com o objetivo de garantir elevados níveis de operacionalidade, segurança e atratividade comercial", detalha.

No mesmo período, a SIMAB prosseguiu a sua política de redução da dívida financeira líquida, que registou uma diminuição de 7,2 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 33,4%, situando-se em 13,3 milhões de euros no final de 2024.

Para o presidente do Conselho de Administração da SIMAB, Jorge Reis, os resultados alcançados "demonstram a resiliência e a solidez da estratégia do Grupo, mesmo num contexto de exigência crescente.

Jorge Reis reforça, ainda, que a SIMAB "continuará a investir na modernização dos ativos que acrescentam valor, a promover práticas sustentáveis e a intensificar o apoio técnico aos mercados municipais, contribuindo ativamente para a revitalização urbana e o reforço da segurança alimentar em Portugal".

A SIMAB conta com cerca de 1.000 operadores distribuídos pelos quatro mercados abastecedores que têm nas suas instalações empresas dos setores agroalimentar, de logística, distribuição e transportes, cujos produtos chegam a seis milhões de consumidores finais em Portugal.