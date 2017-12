Sindicato a contar com "forte adesão" à greve dos trabalhadores dos CTT

RTP20 Dez, 2017, 10:55 / atualizado em 20 Dez, 2017, 11:24 | Economia

Ouvido pela agência Lusa, Fernando Ambrioso, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, afeto à CGTP, estimou que “a paralisação deverá ter uma forte adesão, tendo em conta a mobilização demonstrada pelos trabalhadores nos locais de trabalho”.A estrutura sindical prevê que a correspondência fique sem distribuição nos dois dias da greve.





Segundo o responsável sindical, “a população vai notar sobretudo os efeitos na distribuição do correio azul, dado que o correio normal já está a ser distribuído com muito atraso”.



De resto, Fernando Ambrioso não deixou de assinalar que a política de redução de postos de trabalho nos CTT tem resultado em sobrecarga para os demais profissionais da empresa, a somar a uma erosão da qualidade do serviço.



“Por isso, um dos objetivos desta greve era pôr a população a discutir o que se pretende deste serviço e isso já foi conseguido”, acentuou.



Na prática, a ação de protesto tem início já na noite desta quarta-feira, uma vez que vários trabalhadores do centro de tratamento de correio de Cabo Ruivo, em Lisboa, começam o respetivo turno às 22h00 e às 23h00.



A administração dos CTT destapou nos últimos dias um plano de reestruturação que abre caminho ao corte de 800 postos de trabalho no decurso de três anos, invocando uma quebra no tráfego de correio. A empresa emprega atualmente 6.700 pessoas.



Esta greve foi igualmente convocada pelo Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (SINDETELCO), afeto à UGT, e pelo SINQUADROS - Sindicato de Quadros das Comunicações.



