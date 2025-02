Sindicato convoca trabalhadores do EuroBic para plenário após proposta informal de rescisão

"Convocámos todos os trabalhadores do EuroBic para um plenário na próxima segunda-feira, pelas 17:30", anunciou o presidente do SNQTB, Paulo Gonçalves Marcos, em declarações à Lusa.

De acordo com o sindicato, alguns trabalhadores estão a ser convocados para se apresentarem, no próprio dia, numa reunião, fora das instalações do banco, na qual recebem "uma proposta oral de rescisão", à qual têm de responder, no prazo de 48 horas, também verbalmente.

"Não existe qualquer documento escrito. Nós [sindicato] não fomos tidos nem achados. Este método é, no mínimo, bizarro e inusitado. Não é aceitável num país democrático", vincou.

Até ao momento, o sindicato já recebeu cerca de uma dúzia de denúncias.

O SNQTB pediu informações urgentes ao banco sobre esse processo.

O EuroBic conta com 1.430 trabalhadores.

Em comunicado hoje divulgado, o SNQTB já tinha referido que "tomou conhecimento que, nos últimos dias, o EuroBic se encontra a contactar diversos trabalhadores, em várias zonas do país, confrontando-os com propostas de cessação de contrato de trabalho mediante o pagamento de uma indemnização".

O sindicato disse que este processo contraria o que o Abanca lhe disse em 16 de janeiro, pois então o que foi dito é que até novembro de 2025 haveria a uniformização dos sistemas informáticos de EuroBic e Abanca e que a "integração a nível de recursos humanos" apenas "se iniciaria uma vez concluída a essa integração, não sendo previstas alterações do quadro de pessoal até então".

A Lusa contactou hoje de manhã o Abanca sobre este tema, mas até ao momento não obteve resposta.

Em 28 de janeiro, a Lusa questionou o Abanca sobre eventual redução de trabalhadores em Portugal depois de ter concretizado em 2024 a compra do português EuroBic.

"Não está planeado", afirmou fonte oficial no dia em que o grupo espanhol Abanca apresentou em Santiago de Compostela (Galiza, em Espanha) as contas de 2024.

No ano passado, o grupo bancário teve lucros recorde de 1.203 milhões de euros. Desses, 350 milhões de euros vieram da operação do Eurobic.

O EuroBic era detido pela empresária angolana Isabel dos Santos (filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos), mas em 2020, na sequência da investigação jornalística `Luanda Leaks`, foi anunciado que Isabel dos Santos iria abandonar a estrutura acionista do EuroBic para "salvaguardar a confiança na instituição".

O tema da propriedade do EuroBic passou então a preocupar as autoridades bancárias e desde então o Abanca andou em negociações para comprar o banco de origem angolana, mas o acordo só aconteceu em 2023, tendo a compra sido concretizada em julho passado. Hoje, novamente questionado, o grupo não indicou o valor do negócio justificando confidencialidade.

Na sequência desta aquisição, o Abanca decidiu fechar a sucursal em Portugal e passar a integrar todo o negócio da sucursal portuguesa (todos os ativos e passivos) no agora designado EuroBic Abanca. Assim, o grupo irá deixar de operar através de uma subsidiária e passará a operar em Portugal através de um banco autónomo.

Para já, enquanto decorre essa integração, o banco designa-se EuroBic Abanca, mas esta é uma marca transitória. Quando a integração estiver completa (o que deverá ocorrer até final deste ano) passará a designar-se apenas Abanca.